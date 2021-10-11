Son Dakika
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Akşam: “Dış ticaretin finansmanı tarafında Türkiye’nin ana bankalarından biri olmayı hedefliyoruz”
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor"
Çorum’da kaybolan 2 çocuğu jandarma ve AFAD ekipleri buldu
Çorum’un market alışverişi için köyden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.
ÇORUM 11.10.2021, 12:38
Çorum’un market alışverişi için köyden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Tarhan köyünde yaşayan Utku S. ve Arda S., alışveriş yapmak için köylerinden 1 kilometre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna gitti. Çocukların uzun süre dönmemesi üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine köye giden İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki çocuk arazide bularak ailelerine teslim etti.