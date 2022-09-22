Çorum’da hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Çorum’da, bulaşıcı hastalık nedeniyle hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Hayvan Pazarı’nın tedbir amaçlı geçici bir süre kapalı tutulacağını söyledi. Mevcut hastalığın varlığı ve yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle Çorum Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından pazarın kapatıldığını belirten Gür, “Çorum’da yayılma eğilimi gösteren hastalığın önlenmesi, oluşması ve muhtemel virüslerin engellenmesi amacı ile Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır” dedi.