Çorum’da 3 noktaya fotoğraf makinası yerleştirildi
ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN KENTİN 3 FARKLI YERİNE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİNMEK İSTEYENLER İÇİN FOTO 1 DAKİKA (ÖZ ÇEKİM FOTOĞRAF MAKİNESİ) İSİMLİ HİZMETİ HAYATA GEÇİRDİ
Çorum Belediyesi tarafından kentin 3 farklı yerine hatıra fotoğrafı çekinmek isteyenler için Foto 1 Dakika (Öz çekim fotoğraf makinesi) isimli hizmeti hayata geçirdi.
“Belediye olarak hemşehrilerimiz tarafından beğenilen ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunabilecek ufak dokunuşlar yapmaya devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Daha önce Saat Kulesi Meydanımıza 2 farklı totem çalışması yapmıştık. Bunlardan biri 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkımızda diğeri hemen Gazi Caddemizin orta refüjünde yer alıyor. Şimdi de anı ölümsüzleştirmek isteyen hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerimiz için ‘Foto 1 Dakika (Öz çekim fotoğraf makinesi)’ adlı hizmeti başlattık. İsteyen herkez, Hürriyet Parkı, Millet Bahçesi ve Çorum Parkımızın önünde bulunan ‘Foto 1 Dakika’ makinelerimizle kartpostal tadında, nostaljik görünümlü hatıra fotoğraflarını gece-gündüz çekinip anında profesyonel çıktısını alarak o anı ölümsüzleştirebilecek.” dedi.
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:42
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|2
|4
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Trabzonspor
|2
|1
|13. Gençlerbirliği
|2
|1
|14. Malatyaspor
|2
|1
|15. Denizlispor
|2
|1
|16. Çaykur Rizespor
|1
|0
|17. Ankaragücü
|1
|0
|18. Kasımpaşa
|1
|0
|19. Gaziantep FK
|1
|0
|20. Sivasspor
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|2
|4
|2. Adanaspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|8. Ankaraspor
|1
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|11. Altay
|1
|1
|12. Samsunspor
|1
|1
|13. Eskişehirspor
|2
|1
|14. Boluspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|1
|3
|3. Leicester City
|1
|3
|4. Chelsea
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Wolverhampton
|1
|3
|7. Liverpool
|1
|3
|8. Crystal Palace
|1
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Aston Villa
|0
|0
|11. Burnley
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Valencia
|1
|3
|3. Granada
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Huesca
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Real Valladolid
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|2
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0