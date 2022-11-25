Çorum’da 2 ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, İskilip kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.K.A. yönetimindeki otomobil aynı güzergahta seyir halinde olan Y.Ö. kontrolündeki traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan N.K.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise, Osmancık Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S yönetimindeki 19 BR 435 plakalı otomobil Ü.G.S. (28) adlı yayaya çarptı. Ü.G.S. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.