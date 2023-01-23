Çorum polisinden şok uygulama

Çorum’da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalar aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, bin 156 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 23 şahıs yakalanırken, 2 tabanca, 12 kesici ve delici alet, 50 litre sahte alkol, 3 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi ve 28 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 150 araç kontrol edilirken bu araçlardan 6’sına 36 bin 463 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.