Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü

Çorum’da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sabri Ergin’in cenazesi memleketi Tokat’ın Pazar ilçesine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, evinde kalp krizi geçiren Ergin, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis memuru Ergin için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Mustafa Çiftçi, Ergin ailesine taziyelerini iletti.

Sabri Ergin helallik alınması ve yapılan duanın ardından memleketi Tokat’ın Pazar ilçesine gönderildi. Törene İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve meslektaşları katıldı.