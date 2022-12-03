Çorum Belediyesi’nden engelliler gününde renkli kutlama

Çorum Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Mimar Sinan Düğün Salonu’nda bir etkinlik gerçekleştirdi.

“Sevgi varsa engel yoktur” sloganıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda engelli öğrenciler dans edip oyunlar oynadı. Etkinliklerde doyasıya eğlenen engelli öğrenciler, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Aşgın, öğrencilerin Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. Belediye Başkanlığı döneminde en çok engelli bireylerin içinde yer aldığı etkinliklerden haz aldığını belirten başkan Aşgın “Gönlü engelsiz kardeşlerimizin yüreğindeki güzellikler çok büyük. Rabbim bizleri sizlere hizmetkar eylediği için binlerce kez şükrediyorum" dedi.

Engeliler Günü’nün toplumda farkındalık oluşması için önemli bir gün olduğuna işaret eden Başkan Aşgın, sağlıklı her bireyin engelli adayı oladuğunu ifade ederek “Bu gün, birimizi daha iyi anlayacağımız, empati yapacağımız bir gündür” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi’nin engelli bireylere verdiği öneme de dikkat çeken Başkan Aşgın, Engelli Eğitim Merkezi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezlerinde 200’e yakın engelli bireye hizmet sunduklarını dile getirdi.

Program sonunda engelli öğrenciler yaptıkları tabloyu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hediye etti. Engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Aşgın, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Engelliler Günü kutlama programı ödül töreni ve pasta kesilmesi ile sona erdi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Engelli Eğitim Merkezi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile aileleri katıldı.