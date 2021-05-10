banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Bayat Belediyesi ilçedeki mezarlıkları bakıma aldı

Bayat Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi ilçedeki mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

ÇORUM 10.05.2021, 17:27
Bayat Belediyesi ilçedeki mezarlıkları bakıma aldı

Bayat Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi ilçedeki mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve güzel bir ortamda yapmalarını sağlamak için mezarlıklar içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ağaçların bakımları gerçekleştirildi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yaptığı açıklamada, " Bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Allah, ebediyete intikal eden bütün kullara rahmet eylesin." dedi.
Yorumlar (0)
15°
açık