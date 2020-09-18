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Başkan Şahiner’den iyi haber

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI ABDULKADİR ŞAHİNER'İN İKİNCİ KORONA VİRÜSÜ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

ÇORUM 18.09.2020, 18:36
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Başkan Şahiner’den iyi haber

korona virüs testi pozitif çıkan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ikinci testinin negatif çıktığını söyledi.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada, "Değerli Dostlarım, Aziz Hemşehrilerim; Bugün itibariyle ikinci kez yaptırmış olduğum Covit-19 testim negatif çıkmıştır. Bir müddet daha evimde tedavim devam edecektir. Sağlık durumum da çok şükür iyiye gitmektedir. Bu vesile ile tedavi sürecim boyunca arayan, mesaj atan, sosyal medyadan iletişim kurarak dualarına bizleri de ortak eden tüm hemşehrilerime ve dostlarıma şükranlarımı iletiyorum. Lütfen bu virüsü hafife almayın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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