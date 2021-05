Başkan Şahiner’den esnafa destek

Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, pandemi sebebiyle iş yerleri kapalı olan esnaflara ikinci kez nakit yardımında bulundu.

Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, esnaflara yapılacak ödemeler hakkında bilgi verdi.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle iş yerleri kapalı olan kıraathane, çay ocağı, internet kafe ve düğün salonu işletmecilerinin her birinin hesabına biner lira yatırılacağını açıklayan Başkan Yardımcısı Bahri Sezen; “Başkanımız şehir dışı programı dolasıyla aramızda bulunamadı. Ancak sizlere çok selamını iletti. Her zaman olduğu gibi yine esnafımızın yanında olmalıyız diyerek daha önce yapılan yardımları yinelemek istedi. Belediye meclisinde tekrar görüşerek oybirliğiyle karara bağladık. İnşallah bu zor süreçler bir an önce geride kalır ve dükkânlarınızı açabilirsiniz. Rabbim hepinize sabır ve kolaylık versin”dedi.

Toplantıya katılan esnaf,teşekkür etmek adına Başkan Yardımcısı Sezen’e Başkan Şahiner’e ulaştırması için çiçek takdim ederken, Başkan Erdal Kolaylı da"Bizleri ikinci kez sevindiren ve bu zor süreçte yalnız bırakmayarak varlığını hissettiren belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Süreç uzadıkça karşılaştığımız sorunlarda artıyor. Bir nebze de olsa ilaç olacak bu yardım esnafımızı çok memnun etti" ifadelerine yer verdi