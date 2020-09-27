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Başkan Gür Zeki Gül’ü ziyaret etti
ÇESOB BAŞKANI RECEP GÜR, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN DANIŞMANI ZEKİ GÜL’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
ÇORUM 27.09.2020, 16:18
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Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret etti.
Başkan Gür, beraberinde Kırıkkale Kasaplar Odası Başkanı Gazi Karafilik, Birlik Başkan Vekili Erdal Kolaylı ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birlikte ziyaret ettiği Zeki Gül’le Bakanlıklarıyla ilgili Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Zeki Gül, ÇESOB Başkanı Recep Gür nezdinde Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara selamını iletti.
Zeki Gül, her zaman olduğu gibi bundan sonrada esnaf ve sanatkarların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
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