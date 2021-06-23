Başkan Aşgın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Aşgın Çorum’da yapılan ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında Erdoğan’a bilgi verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Belediyeciliğin duayeni, Milletin Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la Belediye Başkanları istişare toplantısında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımıza yaptığımız çalışmalarımızı arz ettik, Çorumlu hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle aşkla çalışmaya, şehrimize en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.