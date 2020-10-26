Son Dakika
Arazi aracıyla far avı yapan 4 kişi yakalandı
ÇORUM’DA FAR AVI YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI.
ÇORUM 26.10.2020, 14:05
1
Çorum’da far avı yapan 4 kişi yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri il genelinde kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Son olarak Çorum’un Kargı ilçesinde 4 kişinin far avı yapıldığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, avda kullanılan lüks arazi aracı ile araca bağlı projektör ve öldürülen tavşana el koydu. Şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.
20°
açık
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3