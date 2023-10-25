Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, New York merkezli ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi’nin yıllık gala yemeğine tebrik mesajı gönderdi. Xi Jinping, mesajında komitenin iki ülkenin farklı alanlardaki iş birliğine yaptığı katkılara övgüde bulunurken, galada ödül alan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’i de kutladı. Xi mesajında, "Dünyadaki iki büyük ülke olarak Çin ve ABD, dünyanın barış ve kalkınması ile insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren devletler arası etkileşim için doğru bir yol bulabilir" ifadelerini kullandı.

Xi, Çin’in karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkeleri temelinde ABD ile karşılıklı faydaya dayalı iş birliği yapmaya, farklılıkları uygun şekilde ele almaya ve küresel sınamalarla mücadele için ortak çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti. Xi,"Komitenin ve farklı çevrelerden tüm dostların Çin-ABD ilişkilerini desteklemesini, ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı büyümesi için yapıcı rol oynamasını umuyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden da gala yemeğine bir tebrik mesajı gönderdi.



Çin Dışişleri Bakanı ABD’yi ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise yarın ABD’yi ziyaret edecek. Wang Yi’nin cumartesi günü sona erecek ziyareti kapsamında ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.

Çin ile ABD arasındaki üst düzey temasların sayısı son aylarda artarken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de kasım ayında San Francisco’da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne katılması ve zirve esnasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor.