Manisa’da karla mücadele devam ediyor

Manisa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa’nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde Alaşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Alaşehir’in kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Dağhacıyusuf, Bahadır, Soğukyurt, Azıtepe, Dağarlar, Horzumkeseler ve Karadağ mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Alaşehir Belediyesi ekiplerinin gece gündüz demeden devam eden çalışmaları sayesinde ilçede kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Demirci’de bugün de eğitime ara verildi

Öte yandan Demirci ilçesinde de dün kar yağışı nedeniyle kaymakamlık tarafından tatil edilen okullarda bugün de eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi. ilçe merkezinde yer yer 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi. İlçenin Simav ile bağlantısını sağlayan Akçakertik mevkiinde de kara yolları ekiplerinin gece boyunca bir olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadeleye devam ettikleri bir yandan küreme bir yandan da tuzlama çalışması gerçekleştirdikleri açıklandı.