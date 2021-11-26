Kars beyaz gelinliğini giydi

Kars’ta beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen kentte tarihi doku beyazla birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ağaçların beyaz çiçek açtığı kentte, Baltık Mimarisi yapılarla birleşmesiyle tarihi kenttin eşsiz güzelliği görenleri büyüledi.

Çiçek açmış gibi görünen ağaçların arasında kalan Kars Kalesi ile yüz yıllık geçmişi olan Baltık Mimarisi yapılar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

2017 yılından beri Kars’ta gelip gittiğini ifade eden Arda Güzel, “2017 yılından beri buraya gelip gidiyorum. Benim için burası başka, kar yağınca da insanın içi huzur doluyor. Burası da evet manzarasıyla, yeni yapılan yürüyüş yoluyla çok güzel olmuş” dedi.

Kars’ta sabah erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar cep telefonlarıyla beyaza bürünen ağaçların fotoğraflarını çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.