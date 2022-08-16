banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Afganistan’da sel: 8 ölü

Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çevre 16.08.2022, 18:27
Afganistan’da sel: 8 ölü

Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan’da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Ülkenin doğusundaki Nagarpakar kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde dün 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Kari Seyfullah, ölenlerden 4’ünün şiddetli yağışlar nedeniyle evlerinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklar olduğunu söylerken, çok sayıda evin ya sular altında kaldığını ya da ağır hasar gördüğünü belirtti.

Afganistan’ın Parwan eyaletinde de geçtiğimiz pazar günü 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Yorumlar (0)
29°
açık