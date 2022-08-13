Rektör Çiftçi STK temsilcilerini ÇAKÜ’de ağırladı

Çankırı’da bulunan STK temsilcileri ile bir araya gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Nitelikli akademik büyüme yoluna giderek yeni akademik birimler ve tercih edilebilir meslekler bağlamında istihdama dönük yeni bölümler açarak hem nicelik hem nitelik olarak geçtiğimiz yıllardan daha büyük ve daha gelişmiş bir ÇAKÜ oldu” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı’da faaliyetlerini sürdüren bazı sivil toplum kuruluşları (STK) başkanları ile bir araya geldi. Çiftçi, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, ÇAKÜ İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda eğitim, kültür ve sosyal sorumluluk alanlarında ortak yapılabilecek çalışmalar ve yeni akademik yıl öncesi öğrencilerin karşılaşacağı ihtimal sorunlar ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitelerin insana yatırım yapan kurumlar olduğunu ve insanı konu edinen her kurum ve STK’nın da üniversitelerin paydaşı olduğunu dile getirdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin stratejik planları hakkında bilgiler veren Çiftçi, “Bizim çıkış noktamız insan. Bu nedenle, insanla ilgilenen her kurum ve kuruluşla yakın temas ve iletişim içerisinde olup; Üniversitemizi ve bize emanet edilen gençlerimizi üzerimize yüklenen sorumluluk gereği daha güçlü ve etkin kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Görevde bulunduğumuz kurum ve içinde yaşadığımız şehir için daha iyi ne yapabiliriz derdi ve gayreti içindeyiz. 15 ay önce göreve başladığımızda üniversitemizin önceliklerini belirleyip stratejik planımızı oluşturduk ve çalışmaya başladık. Bu doğrultuda fiziki mekanlarımızın iyileştirmesini tamamlayıp yeni yatırımlar üzerinde yoğunlaştık. Dünyanın zor bir dönemden geçtiği bu süreçte şükürler olsun gayretler ve yapılan destekler neticesinde bu konuda belli bir noktaya ulaştık. Bunun dışında nitelikli akademik büyüme yoluna giderek yeni akademik birimler ve tercih edilebilir meslekler bağlamında istihdama dönük yeni bölümler açarak hem nicelik hem nitelik olarak geçtiğimiz yıllardan daha büyük ve daha gelişmiş bir ÇAKÜ oldu” dedi.

“Nitelik ve nicelik olarak büyüyen bir üniversite olunca; bir şehir üniversitesi olmanın avantajlarının yanında bazı sıkıntılarda karşımıza çıkıyor” ifadelerine yer veren Çiftçi, Bugün 19 bin öğrencisi olan bir ÇAKÜ, yeni akademik yılda gelecek öğrencilerle bu sayı 23 bin civarında olacağını bekliyoruz. Öğrenci sayısı olarak büyümek bir şehre pozitif manada katkı sağlarken, şehrin imkanlarının da bu büyümeye hazır olması gerektiği bir gerçek. Bu noktada şehrimizin özellikle öğrencilerimizin barınması hususunda bir hazırlık yapması gerekiyor. Bu nokta da sivil toplum kuruluşlarımızdan hem meseleyi gündeme getirme ve gündemde tutma, hem de imkanları nispetinde konunun çözümüne katkı sunma noktasında desteklerini bekliyoruz. Bu noktada Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve sizlerle çözüm için sürekli iletişim halindeyiz. Hep birlikte bu işe profesyonel bir çözüm bulmak durumundayız. Özellikle STK’larımız gönüllüleri ve iş insanlarımız vasıtasıyla bu konuda çözüm üretmeli ve ellerindeki misafirhane, konukevi ve diğer konutları öğrencilerimize tahsis etmelidir. Yeni yurtlar ve konutlar yapılmalıdır. Yeni yurt yapacak yatırımcılara da biz arsa tahsisi konusunda yardımcı olmaya yani çözüm odaklı iletişime hazırız. Üniversite Çankırı ile birlikte büyümeli. Biz istediğimiz kadar kendimizi anlatalım tanıtalım. Öğrenci tercih yaparken, okuyacağı şehre göre yani Çankırı’nın yaşam şartlarına göre tercih yapıyor. Bu sebeple üniversite büyüyüp gelişirken Çankırı’yı da büyütüp geliştirmemiz lazım. Sosyal imkanları ve kültürel donatılarını artırmamız lazım” diye konuştu.

Bizim 43 tane ve yaptıkları içi dolu etkinliklerle birbirinden güzel sosyal ve akademik proje ve çalışmalara imza atan öğrenci topluluğumuz var. Her STK kendi çalışma ve hizmet alanı bağlamında faaliyet gösteren öğrenci topluluğuna sosyal sorumluluk bağlamında destek olmalı ve birlikte sosyal sorumluluk projeleri üretmelidir. Böyle olursa hem öğrencilerimiz maddi manevi anlamda desteklenmiş olur hem de onların çalışma alanları genişleyerek yaptıkları çalışmalar daha geniş kitlelere ulaşmış olur. Bu konu da STK’larımızdan destek bekliyoruz.

“Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezinin amacına uygun hizmeti için STK’lar birlikte çalışacağız”

Bildiğiniz gibi biz Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bu şehrin manevi değerlerine ve kültür mirasına da sahip çıkan bir üniversiteyiz. Örneğin şu an Üniversitemiz bünyesinde aslına uygun olarak hadis derslerinin verildiği ve Mevlevihane’sinde yüzyıllar sonra sema töreni icra edilen Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi bulunuyor. STK’larımız yapacakları programlarla burayı bir birliktelik ve manevi huzur merkezine dönüştürme noktasında bize projelerle gelirse biz onları her noktada desteklemeye hazırız.

Sivil toplum kuruluşlarını önemsediğini vurgulayan Çiftçi, “Ben bu tür toplantıları çok önemsiyorum ve devamı gelmesi hususunda da şehrimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızla iletişimimizi daima sürdürüyorum. Buna gerekçe olarak da; bu gün Üniversitemiz ve şehrimiz açısından önem arz eden konuları aynı dertle dertlenerek bir masanın etrafında toplanıp konuşabiliyor ve çözümler üretebiliyor olmamıza bağlıyorum. Bu çok önemli bir husus. Bu hissiyatla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza gerek çoklu gerekse tekli olarak görüşmek suretiyle devam edeceğiz. Bugün olduğu gibi güzel çıktılar elde edeceğiz ve hem Üniversitemizi hem şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Katılım gösteren her bir STK’mızın temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

STK başkanları da yaptıkları değerlendirmede, Rektör Çiftçi’nin kente olan bakış açısından, vizyonundan, ortak akıl yaklaşımı ve toplantılarından çok memnun olduklarını belirti. Karşılıklı fikir alışverişleri ve iyi niyet temennileri ile sona eren toplantının ikinci ayağının diğer STK başkanları ile yapılacak toplantılarla devam edeceği belirtildi.

Toplantıda, Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından koordine edilecek öğrenci bilgi havuzunda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere STK’lar tarafından maddi destek sağlanması, çalışma alanlarına uygun olan STK’lar ve Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından organize edilecek geniş çaplı bir “Gençlik Çalıştayı” için ön çalışmanın yapılması, Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi’nde Psikoterapi Merkezi çalışmalarının başlatılması ve STK’ların öğrenci toplulukları ile birlikte merkezde sosyal ve kültürel çalışmaların gerçekleştirilmesi, yeni akademik yıl öncesi öğrencilerin barınma sıkıntısı çözümü için her STK’nın imkanları ölçüsünde belli sayıda öğrenciye barınma imkanı sağlaması, STK’ların öğrencilere Çankırı’nın kültürel, doğal ve manevi zenginliklerini tanıması ve birer kültür elçisi olması için ÇAKÜ ve STK’lar tarafından kültürel turlar ve etkinlikler düzenlenmesi, Çankırı’nın öğrenci şehri olması yolunda büyük önem arz eden sosyal donatılar için yerel dinamikler, STK’lar ve ÇAKÜ tarafından ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varılarak gerekli kararlar alındı.