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Çankırı’da “Yerelde Kadın Buluşmaları” programı

Çankırı’da düzenlenen “Yerelde Kadın Buluşmaları” programında konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Türkiye 2011 yılından günümüze kadar hem Suriye hem de onunla beraber eş güdümlü olarak ilerleyen krizleri bugüne kadar başarıyla yönetmiş, bugünlere ulaştırmışsa bunda en büyük teşekkürü halkımız hak ediyor. Bundan sonra da el birliği içerisinde bu göçü yönetme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

ÇANKIRI 06.12.2021, 19:50
Çankırı’da “Yerelde Kadın Buluşmaları” programı

Çankırı’da düzenlenen “Yerelde Kadın Buluşmaları” programında konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Türkiye 2011 yılından günümüze kadar hem Suriye hem de onunla beraber eş güdümlü olarak ilerleyen krizleri bugüne kadar başarıyla yönetmiş, bugünlere ulaştırmışsa bunda en büyük teşekkürü halkımız hak ediyor. Bundan sonra da el birliği içerisinde bu göçü yönetme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen “Yerelde Kadın Buluşmaları” programı, Çankırı’da gerçekleştirildi. Çankırı Valiliği Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmaya Vali Abdullah Ayaz, İl Göç İdaresi Müdürü Yusuf Keten, davetliler ve kadınlar katıldı. Türkiye’deki uyum sürecindeki yabancı kadınlar ile ev sahibi toplumdaki kadınların ortak bir yaşam kültürü oluşturmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Yusuf Keten, kadınların toplumdaki önemine değinerek, “Toplumun en önemli yapı taşı olan kadınların katkısı ile her alanın daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz” dedi.

“Bundan sonra da el birliği içerisinde bu göçü yönetme gayreti içerisinde olacağız”

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise, Türkiye’nin göç krizlerini kontrol altında tutmasına vatandaşların büyük katkısının olduğunu belirterek, “Maalesef 2000’li yıllar bize çok farklı bir dünya portresi çıkardı. Özellikle 2010 yılından sonra bölgemizde yaşanılan gelişmeler, Suriye krizi, arkasından Afganistan’daki gelişmeler, onun arkasındaki Bangladeş, Pakistan’daki iktidarsızlıklar, Afrika’daki huzursuzluklar, bunların sonucu her yıl daha fazla insanın maalesef yollarının Türkiye’ye düşmesine sebep oldu. Günümüz itibari ile sayıları 200 milyonu aşmış olan göçmenler yaklaşık 90 milyon zorla yerinden edilmiş insanlar, sayıları 30 milyona doğru ilerleyen mülteciler ve sadece 2020 yılı içerisinde 55 milyon ülke içerisinde yerinden edilmiş insan portresi ile karşı karşıyayız. Ancak göçmenler dün vardılar, bugünde varlar ve yarında olacaklar. Bu konudaki en büyük teşekkürü toplumumuza etmek istiyorum. Eğer Türkiye 2011 yılından günümüze kadar hem Suriye hem de onunla beraber eş güdümlü olarak ilerleyen krizleri bugüne kadar başarıyla önetmiş bugünlere ulaştırmışsa bunda en büyük teşekkürü halkımız hak ediyor. Bundan sonra da el birliği içerisinde bu göçü yönetme gayreti içerisinde olacağız. Maalesef bu konuda uluslararası toplumun yeterli düzeyde adım attığını görmemekteyiz” diye konuştu.

Program sonunda Anadolu’ya ait yöresel kıyafetler ve eşyalar sergisini gezen yabancı kadınlar, Anadolu hakkında bilgilendirildi.

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