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Çankırı’da trafik güvenliği eğitimi verildi

Çankırı’da jandarma tarafından trafik eğitimi düzenlendi.

ÇANKIRI 15.09.2021, 18:54
Çankırı’da trafik güvenliği eğitimi verildi

Çankırı’da jandarma tarafından trafik eğitimi düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması amaçlanan eğitim Çankırı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı İl Öğretim Okulu bahçesinde düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyonu eğitimleri öğrencilere verildi. Yapılan eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Bunların yaşanmaması, tekrar etmemesi için de gerçekten bilinçli araç kullanımı, özellikle emniyet kemeri kullanımı ve hız kurallarına uyulması şart. Yeni nesilde de inşallah bu bilinci oluşturacağız. Bu eğitim öğretim yılı boyunca da bir eğitim takvimimiz ve planlamamız olacak tüm okullarımızda. İnşallah kazasız belasız günler geçiririz." ifadelerine yer verdi.

Yapılan eğitimlerde 697 öğrenci ve 174 vatandaşa trafik eğitimi verildi.

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