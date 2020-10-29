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Çankırı’da kaçak tütüne geçit yok

ÇANKIRI'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN VE ÇOK SAYIDA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

ÇANKIRI 29.10.2020, 18:30
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Çankırı’da kaçak tütüne geçit yok

Çankırı’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentte tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. İl merkezinde tütün ve tütün ürünleri satışı gerçekleştiren bir iş yerinde yapılan aramalarda üzerinde TAPDK, GİB, bandrol, etiket, hologram, damga, pul gibi herhangi bir işaret bulunmayan 8 bin 680 içi tütünle doldurulmuş dolu makaron, 20 bin içi boş makaron, 918 sökülmüş TAPDK bandrolü, 35,94 kilogram kıyılmış açık tütün ile 10,23 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. İş yeri sahibi E.Y. ve iş yeri işletmecisi İ.Y. isimli şahıslar hakkında ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli, ’4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet’ suçundan idari tahkikat başlatıldı.

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