Çankırı’da 30 hafız icazet aldı

Çankırı’da hafız olan 30 öğrenci için tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 2018 yılında uygulamaya konulan Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi çerçevesinde Çankırı’da hazırlıklarını tamamlayan hafızlar icazet aldı. Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu/Lisesi’nde gerçekleştirilen programa, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkan Vekili Metin Keskinkılıç, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı İhsan Erkul, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çollak, kaymakamlar, kurum yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan eğitim paydaşlarına teşekkür ederek, “Bakanlığımızca yapılan çalışmalar nedeniyle Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in şahsında bugün aramızda bulunup bu heyecana tanıklık eden Din Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül’e teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Türkiye genelinde 165 imam hatip okulunda örgün eğitimle birlikte hafızlık çalışmalarının da yürütüldüğünü ifade etti.

Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da çocukların hem akademik hem de milli, manevi değerlerle birlikte yetişmesi ve geleceğe hazırlanmasının en büyük hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Program, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çollak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Program sonunda 30 hafız öğrenciye hediye takdim edildi.