Çankırı’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Çankırı’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, “Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen ve engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için hayata geçirilen uluslararası farkındalık gününde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şüphesiz ki engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına

hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Bununla birlikte Dünya Engelliler Günü vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında ciddi bir farkındalık oluşturmuştur. Biz insana ve hayata ,insan insanın kurdudur’ gibi sorunlu ve hastalıklı bir nazarla asla yaklaşmayız. Tevarüs ettiğimiz miras, altta kalanın canının çıktığı, sadece güçlünün ayakta kaldığı, bir ezen ve ezilen düzeni değildir. Bu bakış açısıyla insana yaklaşanlar, yüzyıllarca sömürgeciliğin, ayrımcılığın mimarı olmuşlardır" dedi.

Konuşma sonrasında Eldivan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki özel bireylerin hazırladığı gösteriler sahnelendi. Özel bireyler, performansları ile vatandaşlardan büyük alkış aldı.