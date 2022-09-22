ÇAKÜ’nün staj hareketliliğinde hedefi Türkiye birinciliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “KA107 projelerinde Türkiye birincisi olan üniversitemizin önümüzdeki süreçte staj hareketliliğinde de Türkiye birincisi olmasını hedefliyoruz” dedi.

Pandemi sonrası süreçte iş alanlarının ve imkanlarının yeniden değerlendirilmeye başlanmasının ardından yüksekokullarını bu değişime ayak uyduracak şekilde yapılandıran Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), akademik birimlerinde eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerinin istihdam alanlarına yönelik çalışmalarını da titizlikle takip ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrencilerine staj hareketliliği ile ilgili farklı imkanlar sunma hedefini genişleten ÇAKÜ, bu anlamda Bulgaristan’ın turizm sektöründe Erasmus hareketliliği ile staj imkanı bulan öğrencilerinin başarısı ile adından söz ettirmeye başladı.

Bir dizi görüşmeler çerçevesinde Bulgaristan da bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi Varna’da faaliyet gösteren işletmelerde Erasmus stajını yapan öğrenciler ile buluştu. Görüşme sonrasında öğrencilerin durumlarını yerinde inceledi. Öğrencilerin sorunlarını ve dilek tek tek dinleyen Rektör Çiftçi, öğrencilerin barınma imkânlarını, çalışma şartlarını ve yeme içmedeki hassasiyetini yetkililer ile görüştü. Rektör Çiftçi yapmış olduğu açıklamada hem yurt içinde hem de yurtdışında öğrencilerin sorunları ile ilgilendiklerini; barınmadan yeme içmeye, çalışma şartlarından ulaşım imkanlarına kadar öğrencilerin her şeyleri ile ilgilendiklerini ifade etti.

Staj hareketliliğinde Türkiye birinciliğini hedeflediklerini ifade eden Rektör Çiftçi, “Bu yıl 105 öğrenci ve mezunumuzun Erasmus hareketliliği çerçevesindeki stajını yaptığı yerlerde çalışma ortamlarını yerinde görmemiz, önümüzdeki dönemlerde geliştireceğimiz projeler için bize yol gösterici oldu. ÇAKÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almaları ve yurtdışı deneyimi kazanmasına yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerimize yönelik yurtdışı staj imkanları sağlıyoruz. KA107 projelerinde Türkiye birincisi olan üniversitemizin önümüzdeki süreçte staj hareketliliğinde de Türkiye birincisi olmasını hedefliyoruz” dedi.