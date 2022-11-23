ÇAKÜ’nün kuruluşunun 15. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin 15. kuruluş yıldönümü coşku ile kutlandı. Kutlamalarda sahne alan Rafet El Roman, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) 15. kuruluş yılı coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, Çankırı şehir merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşü başladı. Atatürk Bulvarı’nda bir araya gelen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler, Çankırı Anıt Alanı’na kadar yürüdü. Daha sonra düzenlenen programda öğrenciler tarafından düzenlenen halk oyunu gösterileri sergilendi.

"15 yılda edilen fideler büyüdü, şu anda gölgesinde binlerce öğrenciyi okutuyoruz"

Programda öğrencilere seslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, ÇAKÜ’nün 15 yılda önemli bir yol kat ederek uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli adımlar attığını belirterek, “Bugün bizim için, Çankırı için çok önemli bir gün. Bugün, üniversitemizin kuruluşunun 15’inci yıldönümü. Bizi her konuda heyecanlandırıyor. Özellikle üniversite kurulurken emek veren, siyasilerden yetkililerden destek isteyen, vakıf, dernek kuran, sivil toplum kuruluşları ile üniversitenin Çankırı’ya kazandırılması için emek veren, yazıları ile bunu en iyi şekilde anlatan basın mensupları hepinize teşekkür ediyorum. 15 yılda edilen fideler büyüdü, şu anda gölgesinde binlerce öğrenciyi okutuyoruz. Anadolu’nun, dünyanın farklı yerlerine kültürü ile aşılanmış neferler gönderiyoruz. Hayatta en güzel iş insan yetiştirmek. Bütün milletler ve devletler geleceğini inşa ederken yegane sermayesi insanlardır. Nesillerimize katkı yapan herkese teşekkür ediyoruz. Dünya artık daha da küçüldü. Küçülen dünya içerisinde Türkiye büyüyor. Son 20-30 yılda Türkiye muazzam bir çıkış yakaladı. Dünyada yeni dengeler kurulurken göz ardı edilmeyen ülkelerden biri Türkiye’dir” dedi.

Rafet El Roman unutulmaz bir gece yaşattı

Kutlamalar çerçevesinde akşam saatlerinde sahne alan Rafet El Roman ise öğrencilere ve vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını doldurun binlerce kişi, Rafet El Roman’ın öğrenciler için söylediği şarkılara eşlik etti. Vatandaşlar konseri cep telefonları ile kayda aldı.