ÇAKÜ Sosyal Bilgiler Meslek Yüksekokulu kuruldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulması talebi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ülke kaynaklarının yerinde, etkin ve verimli kullanılması adına Çankırı’nın da beklentileri, talepleri ve potansiyelleri doğrultusunda meslek yüksekokullarını yeniden yapılandırıyor. Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu’ndan sonra, Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulması talebi de Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü altında özel güvenlik ve koruma programı, iş sağlığı ve güvenliği programı, sivil savunma ve itfaiyecilik programı, acil durum ve afet yönetimi programı yer alırken, görsel işitsel teknikler ve medya yapımcılığı bölümü altında fotoğrafçılık ve kameramanlık programı; sosyal hizmet ve danışmanlık bölümü altında sosyal hizmetler programı; yönetim ve organizasyon bölümü altında işletme yönetimi programı bulunacak.