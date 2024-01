Bursaspor Başkanı Recep Günay, basın toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Son günlerde sık sık açıklama yapan Günay, dikkat çeken konularla ilgili bilgilendirme yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Recep Günay, şunları söyledi:

“Bursaspor yıllarca bir genç futbolcuya büyük emekler sarf ediyor. Biz 3 tane futbolcuyla anlaştık, 2026 yılına kadar anlaşma yaptık. Sonra bize iftara attılar. Futbolcuları sattığımızı söylediler. Kulübün içine yerleştirdikleri teleantenlerle bilgi alıyorlar. Kimi satmışız, kimden ne almışız? Sonra diyorsunuz ki Bursaspor’a aday çıkmıyor. Birini Fenerbahçe’ye, birini Antalyaspor’a vermişiz Kötü mü ettik bunları profesyonel yaparak? Bursaspor’da kalmalarını sağladık. 3 yıl Bursaspor forması giymelerinin önünü açtık. Ama vatan haini ilan edildik. Birilerinin çarkını bozduk. Bursaspor’u kazanç kapısı görenlerin oyununu bozduk. Kimi sattık biz? Birine 800 bin dolar, diğerine 400 bin dolar almışız. Satılacaksa satarız. Çıkarız sattık da deriz. Bursaspor’un malını nasıl el altından satalım? Kimse Bursaspor’dan bir umut beklemesin. Biz Bursaspor için sağlığımızı bozduk, hayatımızı ortaya koyduk. Ne için? Bursaspor’u bu hale getirenlerden, paraları geri alabilmek için. Bize de dava açtılar. Hakaret davası açtılar. Ben neden yaptım bunları? Bursaspor için yaptım.”



“TFF’de ‘Bursaspor’un borcu yoktur’ konusunu konuştuk”

Bursaspor Başkanı Recep Günay, TFF’de yapılan toplantıda ‘Bursaspor’un borcu yoktur’ konusunu anlattıklarını ve Tahkim Kurulu’ndaki savunmanın haklı bulunması halinde borçların çoğundan kurtulacaklarını söyledi. Günay, “TFF’de 2,5 saat toplantımız oldu. 3 puan silinmemesi için. Buradaki insanlar 3 puanımızı sildi. Bizi nasıl aşağıya çekerler onu düşünüyorlar. TFF’de, ‘Bursaspor’un borcu yoktur’ konusunu anlattık. Bırakın 3 puanı diğer cezalar da kalkabilir. Bunlarla uğraşıyoruz. Ama Recep Günay gitsin diye aksini istiyorlar. Tahkim Kurulu’ndaki savunmamız haklı olursa, futbolculara ve menajerlere olan tüm borçlar o günkü yönetim kurulundaki isimler ödeyecek. Bursaspor’u bu hale getirenler bunun bedelini ödeyecekler. Rahatsızlık bu” dedi.



“Size gider ayak 3 tane adam satan adam lazım”

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Emin Adanur-Hayrettin Gülgüler dönemine atıfta bulundu. Başkan Günay, Emin Adanur’ın görevi bırakırken Trabzonspor’a gönderdiği üç futbolcuyu ima ederek, “Size gider ayak 3 tane adam satan adam lazım. Bursaspor’un 1 TL’sini savunan adam değil. Ama o adamlar şöhretli. İki kere küme düştük ama biz düşmedik. Süper Lig’den düştük. O zaman o tahtayı açamadılar. Her yerden gelir varken açamadılar. Onlara yapmadığınız hakareti bize yaptığınız. Biz yanlış bir şey de yapmadık. Bursaspor’un geliri vardı da biz cebimize mi attık?"



“Bursaspor’un borcunu siz yatıracaksınız diyorlar”

Bursaspor Başkanı Recep Günay, vergi borcu ile ilgili olarak ise, “Vergi borcunun son günü bugün. Hem bizi küçümseyeceksiniz, bunlar sinek sekiz diyeceksiniz, sonra da siz yatıracaksınız diyeceksin? Hani adaylar vardı? 400-500 milyon bavula koymuşlar. Onlara çağrıda bulundum. 1 TL’yi tartışıyorlar 15 gündür nasıl buluruz diye! Bunları da yazın. Birileri yatırsın. Bunları da yazın. Herkes büyük Bursasporlu ama ödemeye gelince bizi gösteriyorlar. Bu gerçekler acı. Bunlar iyi günlerimizdi. Bundan sonra göreceğiz” ifadelerini kullandı.



“120 milyon TL faiz ödüyoruz”

Borçların bu şekilde kapatılamayacağını dile getiren Recep Günay, “120 milyon TL sadece faiz parası ödüyoruz. Küçük bir rakam değil bu. Faizleri ödeyecek kimse yok. Bu borçlar kapanmaz. Bursaspor Kulübü’nde kampanya yaparak da kapanmaz. Kimse umut beklemesin. Beyaz atlı prens bekliyorlar. Öyle bir dünya yok. 1 milyon TL vergi borcu kapatılmıyorsa biz değil Bursa eleştirilmeli. 20 gündür para ödenmiyor ama herkes bize saldırıyor. Biz bu paranın yarısı kadar deplasmana uçak parası verdik. Deplasman ve otel masrafı yazmadık kulübe. Hani ne oldu? Biz yatıramıyorsak kahramanlar nerede?”



“Bursaspor terk edilmiş bir kulüptü”

“Bursaspor terk edilmiş bir kulüptü” diyen Başkan Recep Günay, “Ben gelene kadar Bursaspor’u kimse tartışmıyordu. Terk edilmiş bir kulüptü. Ama herkes beni eleştirdi. Kimse forma bile almadı. 300 TL’lik forma almıyorsun, Bursaspor’a her türlü desteği vermeye hazırız diyosun. Kongreden önce Bursaspor’la ilgili her şeyden istifa edeceğiz. 60 senemi Bursasporla geçirdim. Hata yapmışım! Ben bu dönen çarka uysam Recep beydim, şimdi Amigo Recep oldum. Hiçbir eski başkanlarla kötü olmazdım. Şahsi kavgam yok onlarla” şeklinde konuştu.