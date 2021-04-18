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Zabıtadan fırınlara Ramazan denetimi

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimini yaptı.

BURDUR 18.04.2021, 11:35
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Zabıtadan fırınlara Ramazan denetimi

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimini yaptı.

Burdur’da faaliyet gösteren fırınları gezen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, fırınlarda ramazan pideleri için gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Gerekli kontrollerin ve incelemelerin yapıldığı denetimler, Ramazan ayı boyunca sıkı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.
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