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Irak’ta Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin yolcu uçağına isabet ettiği öğrenildi.
Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu
Burdur’da kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Emniyet Müdürlüğü personelleri birinci oldu.
BURDUR 28.01.2022, 10:31
Burdur’da kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Emniyet Müdürlüğü personelleri birinci oldu.
Burdur’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi. 9 gün boyunca kıyasıya mücadelenin sürdüğü turnuvada birinciliğe Burdur İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ulaştı. Burdur Lisesi ikinci, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu.