Burdur’daki uyuşturucu operasyonlarında 33 kişiye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı

Burdur’da jandarma ve emniyetin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 33 kişiye işlem yapılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, B.K. ve A.E. isimli şahısların Burdur’a uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Yapılan fiziki takip çerçevesinde Merkez ilçesinde durdurulan araçta bulunan şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 21 gram eroin ve 2 adet ecza hap ele geçirildi. B.K. ve A.E., sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ise 21 olayla ilgili 33 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 133,74 gram metamfetamin, 27,47 gram eroin, 17,50 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 6 adet sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.