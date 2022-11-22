Burdur’da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Burdur’da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 04-18 Kasım tarihleri arasında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçları çerçevesinde 14 olay meydana geldi ve 23 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında yapılan aramalarda; 68.77 gram metamfetamin, 22.27 gram esrar,10.94 gram eroin, 6 adet sentetik ecza, 3 adet sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Yakalanan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.