banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'

Burdur’da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

BURDUR 18.05.2021, 12:07
Burdur’da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur’un Yeşilova ilçesi Emek Mahallesi Karamanlı Caddesi’nde İrfan Civan’ın kullandığı 07 DJB 432 plakalı traktör ile Hamza Dal’ın kullandığı 07 MSH 01 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu