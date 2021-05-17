Burdur’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölhisar ilçesi Sulama Birliği Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli istikametine gitmekte olan Süleyman Gök’ün (23) kullandığı 15 AAV 506 plakalı otomobil, Çavdır istikametine gitmekte olan Yunus İlbay’ın (34) kullandığı 20 E 2535 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kırılan cam parçalarının yüzüne gelmesinden dolayı yaralanan Yunus İlbay, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde uygulanan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kontrollü kavşakta yaşanan kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.