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Burdur’da müstakil ev çıkan yangında kül oldu
Burdur’un Altınyayla ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
BURDUR 08.02.2023, 15:36
Burdur’un Altınyayla ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Taşyaka Mahallesi’nde Adem Güney’e ait müstakil evde bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.