Burdur’da kaçak kazı operasyonu

Burdur’un Tefenni ilçesinde kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 3 şahıs, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi yönelik çalışmalarına devam etti. İl Jandarma Komutanlığı ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada, Tefenni İlçesinde İ.Y, E.E. ve F.M.Ç.’nin ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda 1 adet elektrikli sondaj makinesi, 1 adet sondaj kamerası, 12 adet 1,50 metrelik galvaniz boru ve muhtelif miktarda kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının kararı ile 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.