Burdur’da ev yangını

Burdur’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde bulunan iki katlı müstakil binanın birinci katında bulunan evde saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. Komşuların itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından hızlı bir şekilde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın anında evin boş olması facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre evin elektrik tesisatının eski olduğu ve yangının evde bulunan üçlü prizin yanmasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.