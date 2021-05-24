Burdur’da “En iyi narkotik polisi anne” projesi tanıtıldı

Burdur Valisi Ali Arslantaş İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtım toplantısına katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak düzenlenen toplantı, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı, Vali Arslantaş ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in konuşmasıyla devam etti. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin tanıtım sunumuyla devam eden toplantı da, proje kapsamında Narkorehber Eğitimi ile Burdur Yeşilay Danışmanlık Merkezinin sunumları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile birlikte hayata geçirilen proje ile çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amaçlanıyor. Uyuşturucuyla mücadele konusunda annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği “En İyi Narkotik polisi Anne” projesi ile çocukların uyuşturucu bataklığına saplanmaması için annelerden çocukların izlenmesi, arkadaş çevreleri, hal ve hareketlerindeki değişimler ile normal dışı davranışlar konusunda en hassas şekilde duyarlı olmaları hedefleniyor.

Toplantıya başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür V. Mehmet Şimşek, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ve kamu kurumlarında çalışan kadın personeller katıldı.

Program son bölümünde Vali Arslantaş tarafından, eğitim programına katılan annelere çiçek takdiminde edildi.