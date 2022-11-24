Burdur’da 404 öğretmen Atatürk portresinde buluştu

Burdur merkez okullarında görev yapan 404 öğretmenin imzalarıyla Atatürk portresi oluşturuldu.

Burdur merkezde bulunan 23 okulda görev yapan öğretmenlerin imzalarıyla Atatürk portresi oluşturuldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan Burdur Öğretmenevi Sergi Salonu’nda sergilenen eser, sergiye gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Proje koordinatörü görsel sanatlar öğretmeni Sabire Sipahi, portre hakkında yaptığı açıklamada, “Bu projeye bu sene görsel sanatlarda bir etkinlik yapmak adına başladık. Sanatı bütün branşlarda görev yapan öğretmen arkadaşlarla paylaşmak istedik. Bu yüzden öncelikle sergi fikrini oluşturduk. Daha sonra tüm öğretmenlerin imzalarıyla Başöğretmen Atatürk portresi oluşturmak istedik ve okulları gezerek öğretmenlerimizi ziyaret ettik ve onların imzalarıyla Başöğretmen Atatürk portresini oluşturduk. Bu proje için toplamda 23 okul gezdik. Vaktimiz kısıtlı olmasaydı daha da gezmek isterdik. Okullarda görev yapan 404 öğretmen imza attı. Sergide ise bu sayı daha da fazlalaşmıştır. Mesleğimiz çok kutsal, biz öğretmenler mesleğimizi bir meslek olarak görmekten çok bir yaşam tarzı olarak görüyoruz. O yüzden bütün meslektaşlarımızla buluşmak adına bu projeyi gerçekleştirdik. Tüm öğretmenler Başöğretmen portresinde buluştu.” dedi.

Öğretmenevinde bulunan sergide sergilenen Başöğretmen portresinin yanı sıra Burdur’da görev yapan öğretmenlerin yapmış olduğu resim, heykel, el işi dokumalar da sergilenerek ziyaretçilerini bekliyor.