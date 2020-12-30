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Burdur’da 380 litre kaçak içki ele geçirildi
Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 380 litre kaçak içki ele geçirildi.
BURDUR 30.12.2020, 12:45
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Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 380 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 28 Aralık tarihinde C.Ç isimli şahsın ikametine yaptığı operasyonda 2 litre el yapımı rakı, 1,5 litrelik 2 adet el yapımı rakı, 70 cl el yapımı rakı, 1,5 litre şarap, 3,5 litre şarap, 3 litre el yapımı viski, bidon içerisinde 350 litre şarap, 1,5 litrelik üzerinde değişik ibareler bulunan 12 şişe şarap, ve doldurulmak üzere 41 adet boş rakı ve şarap şişesi ele geçirdi.Olay ile ilgili gözaltına alınan C.Ç. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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