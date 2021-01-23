Burdur’da 3 günde 48 araç trafikten men edildi, 87 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafında 3 gün boyunca yapılan yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 87 araç sürücüsüne trafik cezası yazarken 48 araç da trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından 783 aracın kontrol edildiği denetimde 18 araç sürücüsüne özelliklerine ve cinslerine göre yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri araçlarda bulundurmamaktan, 23 araç sürücüsüne kamyon, çekici ve otobüslerde, takoğraf bulundurmamaktan, 6 araç sürücüsüne, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 4 araç sürücüsüne, ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanmasından, 5 araç sürücüsüne, yönetmelikte belirtilen hız sınırını aşmaktan, 1 araç sürücüsüne, yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmekten, 5 araç sürücüsüne, taşıma kapasitesinin üstünde yük ya da yolcu taşımaktan, 25 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden ceza yazdı.

Ayrıca 48 araç da trafikten men edildi.