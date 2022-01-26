Burdur’da 25 araca 26 bin 507 lira ceza kesildi

Burdur’da jandarma ekipleri kış lastiği denetimlerinde 25 araç sürücüsüne 26 bin 507 lira ceza işlemi uyguladı. Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timleri kış lastiği denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde 835 araç ve sürücü kontrol edildi. 25 araç sürücüsüne 26 bin 507 lira ceza işlemi uygulandı. 9 araç trafikten men edildi.