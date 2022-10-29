Burdur da 29 Ekim Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Burdur’da coşku ile kutlandı. Kutlamalar Vali Ali Arslantaş’ın makamında tebriklerin kabulü ile başladı. Ardından Gazi Atatürk Stadyumu’nda Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz halkı ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören başladı.

Vali Ali Arslantaş burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş savaşında zafere ulaşmamızda ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum” dedi. Vali Arslantaş’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajı okundu.

Törende şiir, atletizm, kompozisyon gibi çeşitli alanlardaki yarışmalarda derece yapan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül takdim edildi. Şiirlerin okunduğu, mehteran, halk oyunları, jimnastik gösterilerinin yapıldığı etkinlik geçit töreni ile sona erdi.