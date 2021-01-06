Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek

Burdur Belediyesi olağan aylık meclis toplantısının gerçekleştirdi. İki aydır Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle toplantılara katılamayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tedavi sürecini tamamlayıp meclis toplantısına başkanlık yaptı.

Ülke genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle esnafların çok sıkıntı yaşadığınıs öyleyen Burdur Belediyesi Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve meclis gündeminde esnaflar ve ticari taksiler ile pandemi döneminde en çok etkilenen sektör olan halk otobüsleri vardı.

Özellikle şehir içi taşımacılığı yapan halk otobüslerinin öğrencilerin olmaması ve pandemi nedeniyle sıkıntı içinde olduklarını dile getiren Başkan Ercengiz, Özel Halk Otobüsleri, ticari taksiler ve servis araçlarının her yıl ödedikleri ruhsat harçlarının 2021 yılı için alınmaması konusunu meclise sundu. Burdur Belediye Meclis üyeleri, görüş alışverişinde bulunduktan sonra Taksi, Ticari araç ve Halk Otobüslerinden yıllık harçların alınmaması maddesini oy birliği ile kabul etti.

Diğer taraftan Uzay Çatı altında kurulan Salı pazarında faaliyet gösteren tuhafiyeci esnafların pandemi nedeniyle uzun süredir iş yapamaması nedeniyle her hafta alınan yer işgal ücretlerinin, 3 ay süreyle yüzde 50 oranında düşük alınması kararı alındı.