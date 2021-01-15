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Bucak’ta Çubukiçi Deresi cazibe merkezine dönüşüyor

Bucak Belediyesi, Karayvatlar Mahallesi Dere Boyu Peyzaj ve Rekreasyon Projesi yapım çalışmaları başladı.

BURDUR 15.01.2021, 14:51
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Bucak’ta Çubukiçi Deresi cazibe merkezine dönüşüyor

Bucak Belediyesi, Karayvatlar Mahallesi Dere Boyu Peyzaj ve Rekreasyon Projesi yapım çalışmaları başladı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi kenarında bulunan Çubukiçi Deresi ve çevresinde Hacı Ömer Ağa Cami önüne kadar olan bölümde Dere Boyu Peyzaj ve Rekreasyon Projesini hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.

Çubukiçi Deresi ve çevresini 24 saat yaşanan bir cazibe merkezine dönüştüreceklerinin altını çizen Ünal, " Projemizin yapım ihalesini 3 ay önce yapmıştık. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi için hazırlıklarımızı tamamladık. Projeyle Halk Bankası önünden, Hacı Ömer Ağa Cami karışışına kadar olan Gazi Caddesi’nde 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık bin 600 metrekare alandaki, mevcut dere duvarlarının yerine, betonarme perde ile dere istinat ve tabanları yapılarak dere içeresine hareketli su sistemi ile havuz yapılacaktır. Yine kenarlarda dere içeresine yarım balkon şeklinde çıkan 4 adet oturma pergoleleri, kenarda yürüyüş yolları ve 31 ağaç ve bin 83 çalıdan oluşan yeşil alanlar ve 16 adet oturma bankı bulunacaktır. Tarihi anımsatacak şekilde çeşme yapımı ile mevcut proje alanı içerisinde kapalı durak olacak şekilde yapılacaktır. Aynı zamanda bu alanda kullandığımız ve ilçemizde ilk kez Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde uyguladığımız andezit taşı yaya kaldırımı ile caddenin karşı tarafındaki yaya kaldırımımızı da yenileyeceğiz."dedi.

"Cazibe merkezi olacak"

Bu proje ile belediye önündeki meydanla da bir bütünlük sağlanarak ilçenin içerisinde estetik ve şık bir rekreasyon alanı kazandırılacağını dile getiren Ünal, " Karayvatlar Mahallesi Dere Boyu Peyzaj Çalışması, yeşil alanlarının niteliği ve niceliği toplumun dünya devletlerinde önemli bir yaşam kalitesi göstergesi tanımına uygun olarak devletimizin 2023 hedeflerine olumlu katkıda bulunacaktır. Bu çalışmayla kötü bir görüntüye sahip olan dere kenarını rehabilite edilerek, 24 saat yaşayan bir cazibe merkezi haline getireceğiz. İlçemizin modern bir görünüme, halkımızın daha rahat ortamlarda yaşayabilmesini sağlamak, çocuklarımızın daha eğlenceli parklara ve oyun alanlarına kavuşmaları için hizmet seferberliğimiz sürecek. “ ifadelerine yer verdi.
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