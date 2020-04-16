Ankara Barosu'ndan Salda Gölü için suç duyurusu

Burdur’un "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen gözde turizm merkezi Salda Gölü’nün çevresine uygulanacak yapılaşma projesi için 13 Nisan’da bölgeye iş makinesi ve kamyonun girmesi tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede olmayan bir uygulamayı yaptıkları için yüklenici firmaya ceza kesildiğini, müşavir firma ve sorumlu personele soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İhale, Yeşilova’da yaşayan 5 kişi tarafından yargıya taşındı. 31 Temmuz’da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilen davayla ilgili Isparta İdare Mahkemesi ara karar verdi ve beş gün içinde proje ve ihaleyle ilgili tüm belgeleri istedi. Çevre örgütlerinin karşı çıktığı projeye ilişkin bir hamle de Ankara Barosu’ndan geldi. Baro henüz kesinleşmeyen imar planlarına dayanılarak kamu ihalesi gerçekleştirildiğini belirterek sorumlu kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baro, Burdur’daki Yeşilova başsavcılığına iletmek üzere suç duyurusu dilekçesini Ankara başsavcılığına sundu.

Dilekçede, bölgede 5 dekarlık kumluk alanın tahrip edildiği, kumların taşınmaya başlandığı belirtilerek bilimsel çalışmaların kumlu alanda canlı yapıların yer aldığını gösterdiği belirtildi.

Baro, şunları kaydetti: “Bilim insanları, taşınan bu kumların, taşıdıkları yerde kararacağını ifade etmekte, kumların alındığı yerlerin adeta bir canlının vücudunda açılan yaralar gibi olduğunu, artık orayı restore etmenin imkansız olduğunu ifade etmektedir.” Kumların, halk plajı bölgesine taşındığı belirtildi.

Dilekçede, ‘suça iştirak eden şahıslar ile denetim ve gözetim yetkisi nedeniyle başta bakanlık ve TOKİ olmak üzere sorumlu kamu görevlileri’ne dava açılması istendi.

Dilekçede, sorumlular, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65’inci maddesine muhalefetle suçlandı.

‘SİT ALANINDA YAPILAŞMA YAPILAMAZ’

Şikayet dilekçesinde, “Koruma amaçlı bir plan yapılmadan ve bu plan kesinleşmeden Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Sit alanında kesinlikle yapılaşma yapılamaz” ifadelerine yer veren Ankara Barosu, ihaleyi gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görevlilerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na muhalefet ettikleri ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

GÖLÜN ESKİ HALİ: