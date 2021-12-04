35 yıldır topladığı çalgılar ile evin bir odasını müze yaptı

Burdur’da yaşayan sipsi sanatçısı Mehmet Bedel, yaklaşık 35 yıldır topladığı tarihi enstrümanlarla evinin bir odasını müze haline getirdi.

Burdur’da yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Bedel, evinin bir odasında eski müzik aletleri ile halı ve kilim gibi eski eşyaların koleksiyonunu yapıyor. Yaklaşık 35 yıldır topladığı tarihi öneme sahip enstrümanlardan oluşan mini müzeyi ziyaret edenlere ise unutulmaz anılar yaşıyor. Mini müzeye üniversite öğrencileri, çevre illerden ve yurtdışından ziyaretçilerin geldiğini dile getiren Bedel, kültürel çalgılar ile farklı ezgiler çalarak keyifli anlar yaşatıyor. Müzede kartal kanat kemiğinden yapılmış farklı çalgılarında bulunması ilgi çekiyor.

Müzik sevgisinin aileden geldiğini belirten Mehmet Bedel, “Uzun yıllar Teke yöresindeki mahalli sanatçıların ellerindeki kullanılmayan sazları, ya da vefat edenlerin sazlarını toplayarak, biriktirdim. Yapan ve o çalgıyı çalan kişilerin Enstrümanlarını ben burada müze haline getirdim. İleride genç kuşaklara umarım örnek olur” dedi.

“Eski unutulmaya yüz tutmuş çalgılar var burada”

Gelenlerin memnun kalarak döndüğünü belirten Bedel, “Buraya gelen misafirlere, öğrencilere bu çalgıların hepsinden kısa kısa çalıp, dinleti yapıyorum. Onlarda ok memnun kalıyorlar. Eski unutulmaya yüz tutmuş çalgılar var burada. Iklığ, çığırtma, değişik sazlar ve sipsi var. Gelenlerde çok memnun kalarak ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.