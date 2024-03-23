Maçtan dakikalar

6. dakikada Yunus Akgün çalımlarla ceza alanına girmek isterken savunmanın müdahale ettiği top Orkun Kökcü’nün önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden çektiği şut direğin hemen yanından auta gitti.

18. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız’ın son çizgiye inmeden çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada sağ kanattan Szoboszlai’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sallai’nin yakında mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

41. dakikada Mert Müldür, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek pasını Orkun Kökçü'ye aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Gulacsi’de kaldı.

47. dakikada Szoboszlai’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Lang’ın yaptığı kafa vuruşu Enes Ünal’ın eline çaptı. Hakem Bartosz Frankowski, bu pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.

48. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Dominik Szoboszlai, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

53. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun kaleyi cepheden gören pozisyondan yaptığı vuruşta top kaleci Gulacsi’den döndü. Dönen topu önünde bulan Kenan’ın şutu üstten auta gitti.

65. dakikada Dominik Szoboszlai’nın pasında ceza sahası sağ tarafında topu alan Sallai, bekletmeden ceza yayındaki Varga’ya meşin yuvarlağı aktardı. Varga’nın çektiği sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

71. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız’ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi’nin ayaklarıyla müdahalesinde top kornere çıktı.



Stat: Puskas Arena

Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler

Macaristan: Peter Gulacsi, Botond Balogh (Marton Dardai dk. 67), Adam Lang, Attila Szalai, Loic Nego (Bendeguz Bolla dk. 46), Adam Nagy (Callum Styles dk. 61), Andras Schafer, Milos Kerkez (Zsolt Nagy dk. 61), Roland Sallai (Laszlo Kleinheisler dk. 79), Dominik Szoboszlai, Barbabas Varga (Martin Adam dk. 80)

Yedekler: Denes Dibusz, Balazs Toth, Attila Mocsi, , Daniel Gazdag, Krisztofer Horvath, Zalan Vancsa, Gabor Szalai

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Can Uzun dk. 77), Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Mert Müldür dk. 27), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Arda Güler dk. 61), Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 76), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 77), Enes Ünal (Yusuf Yazıcı dk. 61)

Yedekler: Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 48 pen.) (Macaristan)

Sarı kart: Zsolt Nagy (Macaristan) Samet Akaydin (Türkiye)