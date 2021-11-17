Öğretmenler yeteneklerini mutfakta gösterecek

Bolu’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yemek yarışmasının başvuruları başladı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü farklı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda düzenlenecek Öğretmenler Günü Yemek Yarışması ile öğretmenler bu kez mutfakta yeteneklerini gösterecek. 23 Kasım Salı günü saat 17.00’da İzzet Baysal Abant Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek yarışma, ana yemek ve tatlı kategorilerinde düzenlenecek. İki farklı kategoride toplamda 40 kişinin yer alabileceği yarışmaların son başvuruları 22 Kasım Pazartesi günü saat 15.00’a kadar yapılabilecek.

Yarışmaya katılacak öğretmenler aşçı kıyafeti veya mutfak önlüğü giymek zorunda olacak. Ayrıca yarışmaya gelirken yapacakları yemeklerin malzemelerini ve tarifini içeren belgeyi, 2 nüsha olarak yarışmanın düzenleneceği yere getirmesi gerekecek. Yine öğretmenler kullanacakları malzemeleri ve mutfak gereçlerini kendileri getirecek. Bolu’da görev yapan tüm öğretmenlerin katılabileceği yarışmada, öğretmenler 60 dakikada, jüri ve sunum için 2 tabak hazırlayacak. Yarışma ödülleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde verilecek.