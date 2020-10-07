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Kedinin saldırısına uğrayan yavru kuşu doktoru kurtardı
BOLU’DA, KEDİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN YARALI YAVRU KUŞ, SABAH SAATLERİNDE İŞE GİDEN DOKTOR TARAFINDAN KURTARILARAK VETERİNERE TESLİM EDİLDİ.
BOLU 07.10.2020, 15:31
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Bolu’da kedinin saldırısına uğrayan yaralı yavru kuş, sabah saatlerinde işe giden doktor tarafından kurtarılarak veterinere teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Hikmet Ertan sabah saatlerinde hastanenin önünde yavru bir kuşun kedi saldırısına uğradığını gördü. Ertan, kedinin yaraladığı yavru kuşu kurtararak hastane bahçesine götürdü. Çeşitli yerlerinden yaralanan kuş tedavisi için Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuş, veteriner tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi edilerek tekrar doğaya salınması için Mili Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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