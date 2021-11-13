Bolu’nun yoksulluk haritası çıkarıldı

Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’nun yoksulluk haritasının çıkarıldığını belirterek “Haksız yardımın önüne geçmeyi hedefliyoruz. İhtiyacı olup, yardım alamayan insanlar var ” dedi.

Bolu’da, belediye tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan kentin yoksulluk haritası tamamlandı. Dijital ortama aktarılan ve farklı renklerle tanımlanan yoksulluk haritasında kurumlardan yardım alanlar ve almayanların hatasız şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Türkiye’de bir ilki yaptık. Dijital ortamda da mahalle mahalle yoksulluk haritası hazırladık. Mavi renkte işaretlenmiş olanlar belediye yardımı alanlar. Kırmızı ile işaretlenmiş olanlar kurum yardımı alanlar. Yeşille işaretlenenler vakıf yardımı, sarıyla işaretlenmiş olanlar sosyal yardımlaşmadan ve sosyal hizmetler müdürlüğünden yardım alanlar. Mahallelerin muhtarları ve mahalleyi en iyi tanıyan azasıyla biraraya gelerek çalışma yapacağız. Öncelikle güncellemeyi doğru yapmış mıyız, bunu kontrol edeceğiz. İkincisi burada haksız şekilde yardım alan aile var mı? Bu konu muhtar, ben, azası ve iki-üç tane imamın arasında kalacak bir konu. Haksız yardım alan varsa bu yardımları belediye yapıyorsa kesmesini, diğer kurumlar yapıyorsa, haksız yardım alanların önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.